Hafta sonunun ilk günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da hava güneşli olacak. Sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 15° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklığın 29° olacağı bekleniyor. 

Güneşli havanın ardından 22 Ekim Pazar günü havanın bulutlu olacağı tahmin edilirken en düşük sıcaklık 15° olacak.

Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 16° olacağı beklenirken hava az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık ise 27° olarak ölçüldü.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bursa’da binlerce kişi İsrail’e tepki gösterdi Bursa’da binlerce kişi İsrail’e tepki gösterdi

İnegöl halkını Cumartesi günü güneşli bir hava bekliyor. En düşük sıcaklık 8°, en yüksek sıcaklık ise 30° olarak ölçüldü.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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