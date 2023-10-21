Hafta sonunun ilk günü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da hava güneşli olacak. Sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 15° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklığın 29° olacağı bekleniyor.
Güneşli havanın ardından 22 Ekim Pazar günü havanın bulutlu olacağı tahmin edilirken en düşük sıcaklık 15° olacak.
Pazartesi günü en düşük sıcaklığın 16° olacağı beklenirken hava az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık ise 27° olarak ölçüldü.
BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?
İnegöl halkını Cumartesi günü güneşli bir hava bekliyor. En düşük sıcaklık 8°, en yüksek sıcaklık ise 30° olarak ölçüldü.
İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ