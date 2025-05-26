Burhaniye’de kırsal Dutluca Mahallesinde düzenlenen geleneksel Çiftçi Hayrı yüzlerce insanı buluşturdu. Muhtar Hüseyin Yılmaz’ın öncülüğünde bir araya gelen Dutluca’lılar hayır için imece yaptı.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca Mahallesinde düzenlenen geleneksel Çiftçi Hayrında, camide kılınan namaz öncesi yağmur duası yapılırken, cami çıkışında da etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Hayırda 15 kazan pilav ikram edilirken, konuklar Dutluca Muhtarı Hüseyin Yılmaz tarafından karşılandı. Köylü kadınların hazırladığı pilav gençler tarafından servis edildi. Hayra katılanlara teşekkür eden muhtar Hüseyin Yılmaz, "Bu gün hayrımızı yaptık. Hayra, ilçe merkezi ve çevre köylerden yüzlerce insan katıldı. Yağmur duamızı da yaptık. Allah, duamızı da kabul etti. Duadan sonra yağmur başladı. Allah, katılanlardan razı olsun" dedi. Dutluca hayrına Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Jandarma komutanı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, siyasi parti başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.