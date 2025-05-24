Cumhuriyet Mahallesinde muhtar Yusuf Karakocalı’nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, hayır için imece yaptı. Mahalledeki kadınların hazırladığı 20 kazan pilav mahalledeki gençler tarafından servis edildi. Merkez Camiinde emekli imam Süleyman Özer’in öncülüğünde yağmur duası yapılırken, daha sonra pilav ve ayran ikram edildi Hayra, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Meclis Başkan vekili Tarık Erdil. Jandarma komutanı binbaşı Ünal Bayhan, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı. Konuklara teşekkür eden mahalle muhtarı Yusuf Karakocalı, hayır geleneğinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA