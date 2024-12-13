Bakan Tunç, olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanarak 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma görevlisinin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E.’nin, saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalandığı açıklandı. Ayrıca, şüpheliye yardım ettiği ve olayda ihmali bulunduğu değerlendirilen 10 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.