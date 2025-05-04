BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü olan Hıdırellez kutlamalarını 3-7 Mayıs tarihleri arasında kentin farklı noktalarında düzenliyor.

‘Hıdırellez Şenliği’ kapsamında Aysun Taşçeşme ve Bahtiyar Özdemir, Çalgıcı Mektebi Orkestrası eşliğinde İznik, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da sahne alarak Hıdırellez’in coşkusunu vatandaşlara yaşatacak. Temenyeri Parkı’nda düzenlenen programda ise Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları Betül Bilgin, Deniz Tan, Elif Aydoğdu, Hüseyin Yirmibeş ve Serkan Gençer sahne alarak şarkılarını Bursalılar için söyleyecek.

5 Mayıs Pazartesi günü ise saat 18.00’da Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünden Kültürpark Kükürtlü Kapısı’na kadar sürecek olan kortej yürüyüşüyle etkinlikler başlayacak.

Gül dikim, kağıttan kolye, tütsü ve ritim atölyelerinin yapılacağı programda, sokak oyunları ve Hıdırellez masallarıyla yediden yetmişe herkes eğlenceli vakit geçirecek. Kostüm yarışmasının da yapılacağı şenlikte, katılanları birbirinden sürpriz hediyeler bekliyor. Aysun Taşçeşme ve Bahtiyar Özdemir ile Çalgıcı Mektebi Orkestrası’nın da sahne alacağı programda, klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici de Bursalılar için konser verecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, baharın habercisi, güzelliklerin müjdeleyicisi olan Hıdırellez’in coşkusunu 4 gün boyunca düzenlenen konserlerle Bursalıların doya doya yaşayacağını söyledi. Bozbey, vatandaşları şenlik programlarına davet etti.