Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde yer alan Balibey Han’ın yanındaki yürüyen merdivenlerdeki yüksek ses sorununu çözmek için bakım çalışması başlattı. Bu nedenle, yürüyen merdivenler 10 gün süreyle kullanıma kapalı olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

“Balibey Han yanında bulunan yürüyen merdivenlerin iniş tarafında son zamanlarda yüksek sesler duyulmaktadır. Bu durumun güvenliğinizi riske atmaması ve sorunun en kısa sürede çözülmesi için iniş istikametindeki yürüyen merdivenler on günlük bir süre için bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici olarak hizmet dışı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”