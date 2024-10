Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerin proje kapsamında birer can dostu sahipleneceğini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, “Bizlerde belediyede kendi katımızda bir kediyi sahiplenerek bu başlangıcı yapmak istiyoruz. Sahiplenenlere ücretsiz mama, aşı, tasma, köpek kulübesi, sağlık taraması ve diğer gerekli malzemeler temin edilecek” dedi.



Bursa'da sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bursa Kültür AŞ işbirliğinde can dostları korumak ve onlara yuva kazandırmak amacıyla ‘Yuvanız yuvası olsun' projesine start verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki projenin tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Sağlık İşleri Daire Başkanı Düşünsel Şentürk, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal ve hayvanseverler katıldı.

“Can dostların uyutulmasını içeren yasayı insani bulmuyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde savunmasız can dostların haklarına dikkat çekmek istediklerini söyledi. Can dostları korumak, onlara yuva kazandırmak amacıyla ‘Yuvanız yuvası olsun' projesi başlattıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Can dostlarımız, bize doğanın sunduğu en samimi armağanlardır. Onların da bu dünyada en az bizim kadar yaşam hakkına sahip olduğunu ve bizim kadar sevgiye ihtiyaç duyduklarını unutmayalım. Ne yazık ki birçok can dostumuz şiddet, terk edilme ve kötü muamele gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bizler onların sesi olmalıyız. Meclis'te kabul edilen ve sokakta yaşayan can dostların uyutulmasını içeren yasayı asla insani bulmuyoruz. Onlar birilerinin ifade ettiği gibi potansiyel bir tehlike değil, yaşamımızın parçaları ve doğanın dengesinin koruyucularıdır” dedi.



"Barınaklarımızda dostlarımız sizleri bekliyor"

Can dostları sahiplenenlere Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden ücretsiz mama, aşı, tasma, köpek kulübesi, sağlık taraması ve diğer gerekli malzemelerin temin edileceğini dile getiren Başkan Bozbey, projeyle birlikte sadece can dostlarına yuva bulmadıklarını, aynı zamanda onların sağlık ve refahını güvence altına alarak ‘can' sahiplenen yurttaşlara da destek olduklarını ifade etti. Projenin bir diğer önemli amacının ise can dostların korunmasıyla ilgili toplumsal farkındalığı olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, “Kalpten kalbe uzanarak iyiliği çoğaltmak istiyoruz. Belediyeler, kamu kurumları, fabrikalar, işletmeler ve okullarımızın bu kampanyaya dâhil olması için gerekli adımları attık. Can dostlarımızı sahiplenme konusunda sadece bireyleri değil, kurumlarımızı da teşvik etmeye çalışıyoruz. Buradan bütün kurumlarımızı bir can sahiplenmeye davet ediyorum. Unutmayalım ki bir can sahiplenmek, aynı zamanda bir hayat kurtarmak olacaktır. Bu proje ile büyük bir değişim başlatabiliriz. Her bir dostumuzun sıcak bir yuva bulabilmesi için gelin birlikte çalışalım. Barınaklarımızda dostlarımız sizleri bekliyor” dedi.

“İnanıyorum ki yuvanız yuvası olacaktır”

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün, sadece gözün gördüğü hayvanların değil, yeryüzünde var olan tüm canlıların yaşam hakkına sahip olduğunu hatırlatması gerektiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Güzel yürekli Bursa halkımızın projemize destek olacağına yürekten inanıyor, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin birçok canın yuva bulmasına vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki yuvanız yuvası olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerimiz de proje kapsamında birer can dostu sahiplenecek. Bizlerde belediyede kendi katımızda bir kediyi sahiplenerek bu başlangıcı yapmak istiyoruz. Evimizde bir tane kedimiz, bir tane köpeğimiz var. Bir Kuki'miz var, bir de Patik'imiz var. Patik bana daha yakın, Kuki eşime daha yakın. Herkese barınaklardan bir can dostu sahiplenmesini tavsiye ederim. Hem kendileri hem de çocukları için” dedi.

Program, soru cevap bölümüyle devam etti. Barınaklardaki can dostlarına koruyucu aile olma konusunu da değerlendireceklerini belirten Başkan Bozbey, Orman Bölge Müdürlüğü'nden kentin batısında ve doğusunda yer talebi yaptıklarını, sokaktan alınan hayvanları oralarda korumayı amaçladıklarını dile getirdi.