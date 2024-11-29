Mecliste konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Herkesin yönetim bütçesi Türk kamu sektörü için bağlayıcı, özel sektör için ise yol gösterici olacaktır. Bizler de yol gösterici olan makro ekonomik hedeflerimizi 2025-2027 Orta Vadeli Programı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın performans programı ile bütçe hazırlama usul esasları çerçevesinde belirlemiş bulunuyoruz. 2025 yılı için gayri safi yurt içi hasılat tahmini 61,5 trilyon TL olarak belirlenmiştir. Bunun dolar karşılığı ise 1,465 trilyon dolardır. Bu, örgüt olarak 2025 yılı kurt tahmininin 42 olduğunu göstermektedir. Ayrıca, orta vadeli programda bir diğer makro ekonomik gösterge olan Brent petrolünün varil fiyatı 83,8 dolar olarak öngörülmektedir. Bu veri, bütçemizde yakıt ve diğer giderlerin tahmininde önemli bir rol oynamaktadır. 2024 yılı için genel devlet dengesine bakıldığında, 7,687 milyar TL vergi gelirinin 2025 yılında 11,242 milyar TL olacağı öngörülmektedir. Bu durum, önümüzdeki yıl vergi gelirlerinde yaklaşık yüzde 46'lık bir artış öngördüğünü göstermektedir.

Merkezi yönetim bütçesinde 2024 yılı personel giderleri 2,678 milyar TL olarak tahmin edilmekteyken, 2025 yılı için bu rakamın 3,778 milyar TL olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki yıl personel giderlerinde bu yıla göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış beklenmektedir. Amacımız, mali disiplinle kamu hizmetlerinden ödün vermeden güçlü bir kurumsal kapasiteyle belediyemizin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu kapsamda, 2025 mali yılı için belirlediğimiz gider bütçemiz 36,5 milyar TL ve planladığımız gelir de 36,5 milyar TL'dir.

Ülkemiz, içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle kamu harcamaları üzerindeki mali sınırlamalar, kamu hizmet standartlarının vatandaş talepleri doğrultusunda düzeltilmesi ihtiyacı ve teknolojik gelişmeler ile karşı karşıyadır. Bu ihtiyaçlar, belediye hizmetlerinin sunumunu ve maliyetlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Mali alanda yapılan çalışmaların önemli amaçlarından biri, kamu kaynaklarını ekonomik, verimli ve etkin kullanan, kurumsal yapısı güçlü ve sürdürülebilir bir belediye idaresi oluşturmaktır. Hizmet alanlarımızda ve yürüttüğümüz projelerde sürdürülebilirlik, yaygınlaştırma, tasarruf, kaynakların etkin kullanımı ve mevcut süreçlerin revizesi ön planda yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi; vizyon, misyon ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Toplamda 84,5 milyar TL'lik 2025 yıllık performans programı ve bütçemizin Bursa'mıza, Bursalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.