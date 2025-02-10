İnegöl'deki geniş kapsamlı yenileme projelerinin yanı sıra, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde de altyapı çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor.

Bursa'nın her bölgesine eşit hizmet sunma hedefiyle ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ'nin projeleriyle 17 ilçeyi modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşturmayı amaçlıyor. BUSKİ ekipleri, İnegöl'deki yenileme çalışmalarına devam ederken, Gemlik'in Eşref Dinçer ve Osmaniye mahallelerinde yaklaşık 2 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı şekilde, Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi TOKİ hattında, Lalaşahin ve Orta mahallelerinde de 12 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları hızla devam ediyor.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm ilçeleri sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla projeleri tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. İnegöl ilçesindeki altyapı yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, “Sahadaki personellerimizin özverili çalışmalarıyla 17 ilçede altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Bu kapsamda Gemlik ilçesi Eşref Dinçer ve Osmaniye mahalleleri ile Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin ve Orta mahallelerinde ekiplerimiz çalışmaları yürütüyor. Bu hizmetlerle gelişmiş ve dirençli bir Bursa hedefliyoruz. Sağlıklı kentler güçlü altyapılar üzerine inşa edilebilir. Tüm ilçeleri sağlıklı altyapıya kavuşturmaya kararlıyız” dedi.