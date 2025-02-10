40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Sateks, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girmişti. Bursa merkezli olan şirket, hem yurtiçinde hem de yurtdışında geniş bir müşteri kitlesine sahipti. Ancak son dönemdeki mali sıkıntılar nedeniyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Şirket, borçlarını yeniden yapılandırmayı amaçlayarak 5 ay süreyle konkordato ilan etmişti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce 3 aylık geçici konkordato mühleti verdiği Sateks için bu süreyi 2 ay daha uzatma kararı aldı. Böylece şirketin mevcut tedbirleri devam etti ve konkordato komiseri görevine devam etti.

Ancak mahkeme, verdiği son kararda Sateks'in borçlarını ödeyebileceğine ve iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti. Şirketin konkordato talebi reddedilirken, iflas kararı verilmemesi sağlandı.

Bu karar, Sateks çalışanları ve tüm paydaşları için büyük bir rahatlama sağladı. Şirketin geleceği adına alınan bu karar, yüzlerce işçiyi sevindirdi. Mahkemenin kararının ardından, Sateks'in uyguladığı tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin yetkisi sona erdi.

Sateks, yıllık 4.800 ton üretim kapasitesine sahip olup, aylık 600 ton üretim yapabiliyor. Polyester, pamuk, viskon ve naylon gibi tekstil ürünlerinin yanı sıra bobin ve muf boya üretimiyle de dikkat çekiyor.

İç piyasada fason üretim ve doğrudan satış yapan şirket, ihracat alanında da güçlü bir varlık gösteriyor. Sateks, İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yaparak global pazarda kendini duyuruyor.