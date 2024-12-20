9 aylık değerlendirme toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde yapan Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesinin güncel borcunu da açıkladı.

Sıkı bir mali politika uyguladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Neden harcamamız gerektiğini on kere düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde önceki dönemden kalan 30 milyar borç vardı. Biz bu borcu 1 milyara kadar düşürdük. Buna rağmen Buski'nin borcu 4 milyara yükseldi. Bunun sebebi, Buski’nin devam eden birçok projesi dövizli kredili. Hem işler geliyor, bizim borç hanemize döviz olarak işleniyor. Doların ve Euro’nun artmasıyla 1 lira artınca 350 milyon borcu yükseliyor.”