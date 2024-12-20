Merinos AKKM'de gerçekleşen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve basın mensupları katılım sağladı.

Toplantı da altyapı çalışmalarına değinen Başkan Bozbey, yapılan eleştirilere cevap verdi. Bozbey, “BUSKİ vasıtasıyla altyapı hizmetlerimizi yeniliyoruz. İçme suyu olmayan ve yıllarca maalesef zehirli borulardan su içen ilçelerimize mahallerimize bu hizmeti hızlı bir biçimde yapmayı hedefliyoruz. Sadece 9 ayda 277 km içme suyu hattı döşedik. 85 km’de kanalizasyon hattı döşedik. Bunun yanında yağmur suyu yapmış bulunuyoruz. Dere ıslahları var. Bursa iklim değişiminin en fazla hissedildiği kentlerin başında geliyor. Ben Bursalılara şu konuda teşekkür ediyorum. Tasarrufa davet etmiştim. İnanın gerçekten Bursalılarla gurur duydum. Şu an 48 günlük suyumuz var. Keşke bunu DSİ yapsa. Ancak DSİ yapması durumda bu kadar borçlanmazdık. Önümüzdeki yılın sonunda dövizin 1 lira artması demek Buski’nin borcunun 350 milyon lira atması demek. Dövizle borçlanılan parası Bursalılar adına harcadığımız bir para ancak bunu beklerdik. Örneğin bir bölgede tartışmayı artırmamak için söylemeyeceğim ama altyapı çalışması yapıyoruz. Bir bölge asfaltsız kalıyor. Siyasilerin destekleri ile körüklediler ama haklılar. Yeni yapılan hatta kaçak var mı yok mu orada bir müddet bırakılıyor. Sonra asfaltlama çalışması yapılıyor. “