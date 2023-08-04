Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki Kadın Hentbol Takımı Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ne iddialı hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - 2022-2023 sezonunda altyapısından yetişen oyuncularla Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan ve Süper Lig biletini kapan Poyrazın Kızları, Mudanya Spor Salonu’nda yaptığı çalışmalarla sezon öncesinde eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Yaklaşık bir ay önce yeni sezon hazırlıklarının startını veren ve transfer çalışmalarının tamamlanmasıyla tam kadro antrenmanlarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 26 Ağustos’ta başlayacak lige kadar hazır konuma gelmeye çalışacak.

Başantrenör Merve Atak Yılmaz yönetiminde antrenmanlarına devam eden Poyrazı Kızları, sezon öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarıyla da eksiklerini giderecek.

Geçtiğimiz sezon altyapıdan yetişen sporcularla şampiyon olarak önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Başantrenör Merve Yılmaz, “Yeni sezonda da Bursa’yı Süper Lig’de en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Genç kadromuza yerli ve yabancı tecrübeli isimleri de kattık. Umarım sakatlıksız, güzel bir sezon geçiririz. Süper Lig’deki ilk sezonumuzda bize yakışan mücadeleyi sergileyeceğiz. Yeni sezonun tüm hentbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2023-2024 sezonu Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin ilk haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.