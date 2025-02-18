Bakan Yerlikaya, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, terörle mücadelede azimli olduklarını belirtti. Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın talimatları doğrultusunda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, 51 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan, mali alan ve cezaevi yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütüne eleman kazandırmaya aracılık ederek işbirlikçi faaliyetlerde bulundukları, örgüt yanlısı yasaklı yayın temin ettikleri, kanunsuz eylemler esnasında ve sonrasında şiddet içerikli sokak olaylarına katıldıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 2 adet AK-47 tüfeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.