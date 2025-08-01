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Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına ve görev alan tüm emniyet müdürleri ile polis ekiplerine teşekkür etti.

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yerlikaya, “Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir" dedi.