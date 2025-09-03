BURSA (İGFA) - Bu yıl, sezonu gerçekleştirdiği turnelerle erken açan Bursa Devlet Tiyatrosu, Anadolu’nun dört bir köşesine ulaştırmaya devam ediyor. Turne kapsamında bu kez Hakkari’de sahne alacak olan ekip, çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturacak.

4 Eylül Çarşamba günü saat 11.00’de, Yüksekova Mevlana Parkı otopark alanında kurulacak Kamyon Tiyatrosu sahnesinde “Harikalar Mutfağı” adlı çocuk oyunu izleyicilerle buluşacak. Renkli dekorları, eğlenceli hikâyesi ve çocuklara yönelik eğitici mesajlarıyla “Harikalar Mutfağı” küçük tiyatroseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu, sadece büyük şehirlerde değil, ülkenin en uzak noktalarına da ulaşarak her yaştan seyirciyi sanatla kucaklamayı hedefliyor.