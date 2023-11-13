Bursa'da faaliyet gösteren özel bir diş kliniğinde kliniğinde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki Deniz Sönmez hayatını kaybetti.

Baba Aydın Sönmez, 5 yaşındaki oğlu Deniz Sönmez'in diş ağrısı nedeniyle bu kliniğe başvurdu. Ancak, iddiaya göre çocuğa daha fazla ücret alabilmek adına narkoz verilerek 5 dişi birden çekildi. Yetişkine bile en az 6 ay süreyle uygulanmaması gereken durum olduklarını belirttiklerinde, klinik yetkilileri bunun sorun yaratmayacağını iddia etmişler.

Operasyon sırasında çocuğun burun deliklerinden hava hortumu salgılandı ve baskı sonucunda geniz yırtıldı. Bu kanama operasyon esnasında da fark edilmedi ve başlayan kanama ciğerlere sızarak organların iflas etmesine neden oldu. Tansiyonunun yükselmesi nedeniyle MR çekimine dahi alınamadı. Doktorlar, eğer mucizevi bir şekilde hayatta kalırsa, organlarının eksik ve engelli olacağını belirttiler. Ancak Deniz Sönmez bugün vefat etti.

Acılı Baba Aydın Sönmez yaşanan olayın ardından hukuki süreç başlatma kararı alarak, adalet arayışına gireceğini açıkladı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.