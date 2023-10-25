İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Uğur Toksoy Asayiş ve Merkez İlçelerden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine, Trafik Şube Müdürü Yücel Öktem Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine, Basın Protokol ve Medya Şube Müdürü Ali Osman Aydın Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Gemlik İlçe Eski Emniyet Müdürü Abdulkadir Yüce Bölge Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine, Emniyet Müdür Yardımcısı Memduh Pişik Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdür Yardımcısı Selahaddin Şerbet Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlerine getirildi.

Diğer görevlendirmeler ise şu şekilde oldu;

Koruma Şube Müdürü Sefer Serdar Çakır Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Güvenlik Müdürü Sakıp Yalta Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Mudanya İlçe Eski Emniyet Müdürü Abdullah Tomar Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Rıza Dinç Destek Şube Müdürlüğüne, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Abdulkadir Şahin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Özdemir ise Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevine getirildi.