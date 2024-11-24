Enerji nakil hattı direğinde asılı kalan tekniklerin cansız bedeni itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hilmiye mahallesinde meydana geldi. Elektrik firmasına ait tekniker İ.U.(26), ekip arkadaşıyla Hilmiye mahallesindeki enerji nakil hattına gitti. Genç tekniker, enerji nakil hattı direğine tırmandı. Arızayı gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılarak direkte asılı kaldı. Ağır yaralanan genç için 112’ye haber verildi. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri genç teknikerin cansız bedenini, yoğun uğraşı sonucu kurtardılar. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT