Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin lisans ve ön lisans öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitim yardımları için başvurular 18-29 Eylül tarihleri arasında alınacak. Bu yıl bin öğrenciye iki taksit halinde 3 bin TL eğitim yardımı yapılacak.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Umuteli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ve İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hayriye Durmuş ile birlikte 2023-24 eğitim öğretim yılı eğitim yardımlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Lisans ve ön lisans eğitimini sürdüren bin öğrenciye Kasım ve Ocak aylarında iki taksit halinde toplamda 3 bin TL eğitim yardımı yapılacağı açıklandı. İlk ve ortaokul öğrencilerine de 600’er TL’lik kırtasiye çeki yardımı yapıldığını kaydeden Başkan Taban, toplamda yaklaşık 4 milyon eğitim yardımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Başkan Taban, öğrencilere destek olabilmek, ailelerin yükünü hafifletebilmek adına çeşitli yardımlarda bulunduklarına dikkati çekerek, "Eğitim öğretim dönemi de başladı. Bu vesileyle ben tüm öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum. Güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 3 MİLYON TL

18-29 Eylül tarihlerinde öğrencilerin üniversite eğitim yardımlarına başvuru yapabileceğini belirten Başkan Taban, "E-belediye sayfası üzerinden online olarak yapılacak bu başvurular. Sonuçları da yine aynı sayfa üzerinden öğrenecekler. Bu yıl da yine geçen sene olduğu gibi bin öğrencimize eğitim yardımlarımız olacak. Toplamda 3 milyon TL eğitim yardımı yapacağız. Ayrıca Umuteli’nden destek alan ailelerimizin de ilk ve ortaokul öğrencilerine de desteklerimiz söz konusu. Bizlerden bu noktada hali hazırda yardım alan ailelerimizin ilk ve ortaöğretim öğrencilerine de toplamda yaklaşık 1 milyon TL’lik kırtasiye yardımı yapıyoruz. Bin 500 dolayında ailemiz var bu yardımı alan. Toplamda 4 milyon TL gibi bir eğitim yardımı yapmış oluyoruz" diye konuştu.

ÖDEMELER KASIM-OCAK AYLARINDA YAPILACAK

Kaynakları fazlalaştırarak öğrencilere daha fazla destek olmak istedilerini ifade eden Başkan Taban, yapılan eğitim yardımlarını yılda iki defa olarak ödediklerini belirterek, başvurular ardından Kasım ve Ocak aylarında öğrencilerin eğitim yardımlarının yatırılmış olacağını kaydetti.