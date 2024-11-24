Bursa’da merkez ve bazı ilçelerine, 21 Kasım Perşembe günü ve 23 Kasım Cumartesi günü toplamında, kasım ayı uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bursa’nın kasım ayı uzun yıllar yağış ortalaması kayıtlarda metrekareye 77,8 kilogram olarak yer alıyor. Eylül ve ekim ayını yağışsız geçirdiği için barajlarındaki su seviyeleri kritik noktalara gerileyen Bursa’da dün kasım ayı yağış ortalamasının neredeyse yarısı kadar yağmur yağdı.

Bursa’nın merkez ilçelerinden Nilüfer’e dün metrekareye 45 kilogram ve perşembe günü ise 41,8 kilogram olmak üzere 2 günde 96,8 kilogram yağış oldu. Osmangazi’ye dün 53,8 kilogram ve perşembe günü 35,7 kilogram yağış düşerken, iki günlük toplam yağış 89,5 kilogram olarak gerçekleşti. Yıldırım’a da 2 günde 54,1 ve 34,1 olmak üzere 88,2 kilogram yağış oldu. Uludağ bölgesi ile Mustafakemalpaşa ve Kestel ilçeleri de 2 günde kasım ayı uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış alırken, diğer ilçeleri 77,8 ortalamasının altında kaldı. İki günlük yağışla hem toprak tarımsal üretim açısından ihtiyacı olan suya kavuştu hem de barajlardaki su miktarları bir miktar yükseldi.