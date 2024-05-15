Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen “MAHZEN-46” operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut’un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş’ta düzenlenen operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, Uyuşturucu madde ticareti, Cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve Göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda: Elebaşılığını Vedat Kıpçak’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı.

13 kilo Metamfetamin,

87 litre sıvı Metamfetamin,

450 bin adet uyuşturucu hap,

Muhtelif miktarda Kokain,

5 adet ruhsatsız tabanca,

7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Elebaşılığını Fırat Erdal’ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.9,5 kg Metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Elebaşılığını Ersin Bulut’un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı. 32 kg Metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"