Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş şehir Muş’a kazandırılan ‘Bursa Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir ilişkilerinin kağıt üzerindeki protokollerde kalmadığının en güzel göstergesi olacak bir yatırımı Muş’ta hayata geçirdi.

Muş Belediyesi ile kardeş şehir ilişkileri kapsamında bugüne kadar bölgeye altyapı yatırımları kapsamında çeşitli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Muş’a üç katlı bir gençlik ve eğitim merkezi kazandırdı.

Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi adıyla inşa edilen tesiste, kadın ve erkek yüzme havuzları, bilgisayar odası, kütüphane, konferans salonu ve nikâh salonu bulunuyor.

Muşlu gençlerin kendilerini geliştirebilecek sosyal, kültürel ve sportif her türlü etkinliği yapmalarına imkan sağlayacak tesisin temel atma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Muş Valisi Avni Çakır, Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, önceki dönem Muş Belediye Başkanı Necmettin Dede, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Bursa’dan gelen işadamları ile dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Osmanlı’nın başkenti Bursa’dan bol bol selam getirdim” diyerek sözlerine başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki sene önce gençlik merkezi için bir istek olduğunu kaydederek, "Bursa’da onlarca böyle gençlik merkezi açtık. Her biri gençlerle dolup taşıyor. Yıldırım Belediyesi de benzer çalışmaları yapıyor. Tabir yerindeyse Bursa’da bir Muş nüfusu kadar Muşlu yaşıyor. O vatandaşlarımızın yürekleri iki şehir için çarpıyor. Bu güzel mekan gençlerimize ve Muş’un geleceğine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Türkiye’nin 85 milyon nüfusuyla elinde önemli fırsatları barındıran güçlü bir ülke olduğunu belirten Başkan Aktaş, bu zor coğrafyada birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu anlattı.

MUŞ’TAN BURSA’YA TEŞEKKÜR

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ise, Bursa’dan kardeş Muş’a gelen tüm misafirlere “Hoş geldiniz” diyerek konuşmasına başladı. Bursa ile Muş arasındaki kardeşlik hukukunun Türkiye’ye örnek olacak şekilde olduğunu belirtti. Asya, iki şehir arasındaki kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için diyalogları sürekli sıkı tuttuklarını anlattı.

Muş Valisi Avni Çakır, bir binadan çok daha fazla anlam taşıyan bir yatırımın açılışını yaptıklarını belirterek, Bursa’nın gönüllere dokunan bir şehir olduğunu ifade etti.

Törende ayrıca Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bursa’nın güzel insanlarını Muş’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını anlattı. Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Muş’ta bulunmaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehri Muş’a yaptığı yatırımı da çok anlamlı bulduğunu dile getiren Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.