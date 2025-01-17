Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte Uludağ’daki yoğunluk arttı. "Lezzet Doğada Gizli" Instagram sayfasının yöneticisi Süleyman Ateştepe, Uludağ’a çıkarak snowboard yaptı.

Snowboard sonrası kar üzerinde dinlenip Türk Kahvesi pişiren Ateştepe, ardından tekrar kayak yaparken kahvesini keyifle yudumladı. Karlar üzerinde kahve içtiği anları ise kayda aldı.

Ateştepe Uludağ'da snowboard ve kayak yapmanın ayrı bir keyif olduğunu belirtirken, herkesi sömestir tatilinde Uludağ'a davet etti.