Sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte Uludağ’daki yoğunluk arttı. "Lezzet Doğada Gizli" Instagram sayfasının yöneticisi Süleyman Ateştepe, Uludağ’a çıkarak snowboard yaptı.

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Snowboard sonrası kar üzerinde dinlenip Türk Kahvesi pişiren Ateştepe, ardından tekrar kayak yaparken kahvesini keyifle yudumladı. Karlar üzerinde kahve içtiği anları ise kayda aldı.

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Ateştepe Uludağ'da snowboard ve kayak yapmanın ayrı bir keyif olduğunu belirtirken, herkesi sömestir tatilinde Uludağ'a davet etti.

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Kaynak: İHA