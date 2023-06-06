HACAMAT GÜNÜ NE DEMEK?

Hacamatın dünyanın uydusu olan Ay’ın dolunay haline geldikten sonra küçülmeye başladığı zaman diliminde uygulanmaya başlanması önerilir. Bu zaman diliminin Ay’ın çekim gücü etkisi ile vücudumuzdaki toksik maddelerin (hıltların) cilt yüzeyine en yakın oldukları dönem olarak kabul edilir.

HACAMAT ALTIN GÜN NE DEMEK?

Hacamatın yararının daha çok alınacağına inanılan ve 'hacamat altın günü' diye bilinen günler, her sene Ay'ın konumuna göre yeniden belirlenir. 2023 yılı için altın hacamat günü 6 Haziran 2023 Salı günüdür.

HACAMAT NEDİR?

Hacamat, deriden vakum yöntemi ile kan alınmasıdır. Eski Mısırlılara dayandırılan kadim tıp yöntemlerimden birisi olan hacamat birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenmektedir. 5000 yıl öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımı ile çizilip ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kanın çekilmesi şeklinde yapılır. Geleneksel olarak ağrı, sızı veya hastalık olan organa yakın yerlere yapılır. Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.

HACAMAT FAYDALARI NELERDİR? NEYE İYİ GELİR?

Cildin kan akışını teşvik etmek, cildin biyomekanik özelliklerini değiştirmek, ağrı eşiklerini yükseltmek, yerel dolaşımı iyileştirmek, bağışıklık sistemini aktive etmek, toksinleri serbest bırakmak ve organları uyararak oksijeni arttırmak, ödemi gidermek gibi bir dizi faydası olduğuna inanılır. Ek olarak, kan bozuklukları, cilt sorunları ve anksiyete ve depresyon gibi duygu durum bozukluklarına yardımcı olduğu düşünülür.

HACAMAT YAPTIRMAK SAĞLIKLI MI?

Hacamat yaptırmak bağışıklık sistemini kuvvetlendirip vücuda direnç kazandırır. Ayrıca vücutta birikmiş metalleri ve toksinleri atmak için kullanılan bu yöntem doktor kontrolünde yapıldığında sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkündür.

HACAMAT HANGİ NOKTALARA YAPILIR?

Bu tedavi, boyun ve bıngıldak haricinde her yere yapılabilir. Hacamatın en iyi sonuçlar verdiği bölgeler arasında iki kürek arasının 10 cm üstü, kalp ve kulak arkası bulunmaktadır. Bunun yanında sizin için en faydalı bölgeyi doktorunuzla konuştuktan sonra daha net bulabilirsiniz.

HACAMAT İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN DİĞER SORULAR

HACAMATTAN SONRA NE YENMEZ?

İşlem sonrasında vücudun tedaviyi işlemesini engelleyebilecekleri için, hacamat tedavisinden sonra belirli yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Ayrıca tedavi sonrasında 6 saat uyumamak ve yürüyüş yapmak da faydalıdır. Sıcak duşlardan, jakuzili havuzlardan, saunalardan ve güçlü klimadan kaçınılması da önerilir. Ne yenmemeli tarafında ise tedaviden 4-6 saat sonra yüksek şekerli içeceklerden, kafein, süt ürünleri, alkol, şekerli yiyecek ve içeceklerden ve işlenmiş etlerden uzak durmak en iyisidir.

Yüksek şekerli yiyecekler: Kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere neden olarak iyileşme sürecini etkileyebilir ve iltihaba neden olabilir.

Kafein: Kafein bir diüretiktir, yani idrar üretimini artırabilir ve dehidrasyona neden olabilir. Toksinlerin atılmasına yardımcı olmak ve iyileşme sürecini desteklemek için hacamat tedavisinden sonra susuz kalmamak önemlidir.

Süt: Süt ürünlerinin, vücudun doğal iyileşme sürecine müdahale edebilen mukus üretimini arttırdığı bilinmektedir.

İşlenmiş etler: İşlenmiş etler, iltihaba neden olabilecek ve iyileşme sürecini yavaşlatabilecek yüksek düzeyde tuz ve koruyucular içerir.

Optimum iyileşme ve iyileşmeyi sağlamak için tedaviden sonra sağlık uzmanınızın diyet kısıtlamalarına ilişkin tavsiyelerine uymanız önemlidir.

HACAMAT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Bu tedavi kronik hastalıkların tedavisinde, boyun ve bel fıtığında, kalp hastalıklarında, karaciğerde ve birçok psikolojik hastalığın iyileştirilmesinde kullanılabilir. Bunun yanında göze canlılık verir ve görme kabiliyetini arttırır. Ağrı kesici etkisi, kandaki toksinlerin atılması, kronik yorgunluk sendromu, sağlıklı cilt, akıl sağlığı, akciğer sağlığı, sindirim sistemi, damar rahatsızlıkları, kabızlık ve ishal, baş ağrıları, sırt ağrısı gibi çeşitli durumlar için de faydalıdır. Ağrı, arterit, adet ağrısı, yaralanmalar, astım, selülit, yorgunluk, anemi, depresyon, duygusal problemler, atrofi, siyatik, soğuk algınlığı ve grip ve cilt problemleri gibi hastalıkların da tedavilerini destekleyerek en faydalı sonucu sağlayabilir.

HACAMAT KİMLERE YAPILMAZ?

Bu işlem mutlaka bir doktor eşliğinde yapılması gereken bir tedavidir. Doktor ise bu işleme uygun olduğunuzu gördüğünde gerekli kontrolleri yaparak tedaviye başlar. Hacamata uygun olmayan kişiler ise genellikle 70 yaş ve üstü kronik rahatsızlıkları olan kişiler, kalp piline sahip olan kişiler, hemofili A–B yani kanda pıhtılaşma problemi olan kişiler ve regl dönemi içerisindeki kadınlardır. Bunlara sahip olmasanız bile yine de varis üzerine, cilt hastalıklarına ve fıtık bölgesine hacamat yapılamaz.