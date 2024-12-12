Bu sonuçla birlikte, belediye işyerinin mühürünü kaldırarak tekrar faaliyete geçirdi. İşyeri sahibi Bilal Ertun, "Bu işten alnımızın akıyla çıktık" diyerek, olayın bir salgın olabileceğini belirtti.

Olay, 5 Aralık 2024 tarihinde gece saatlerinde, tavuk döner yiyen 47 kişinin kusma şikayetiyle hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı. Belediye, işletmeyi mühürlerken, dönerden alınan numuneler Tarım İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan incelemede, tavuk dönerin gıda kodeksine uygun olduğu ve zehirlenmeye neden olabilecek herhangi bir belirtiye rastlanmadığı tespit edildi.

İnceleme sonucu Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı 04.12.2024 tarihli ve 2024- 1321 numaralı yazısı gereği 'Mız-Mız Döner Bilal Ertun, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:2/2B' adlı ve adresli işletmenizden alınan pişmiş tavuk döner, marul salatası, döner sosu numuneleri Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan incelemeye göre, numune sonuçları Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygundur."



İşletme sahibi Bilal Ertun yaptığı açıklamada ise, “Bizim tüm ürünlerimiz günübirlik geliyor. Hepsi faturalı ve barkodlu ortalama 150 kilogram tavuk döner satıyoruz ve yaklaşık bin kişi günlük geliyor. O gün saat 20:00'a kadar yaklaşık 600 tane müşterimiz gelmişti. Bu 600'ün içinde sadece 50 kişi mi zehirlendi? Ben bu olaydan şüpheleniyorum. Bu bir salgında olabilir. Biz numune sonuçlarımızı aldık ve temiz çıktı. Bu işten alnımızın akıyla çıktık. En kısa zamanda işletmemizi açacağız“ dedi.