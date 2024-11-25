BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesinde su kesintisi yapılacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi; Selçukbey Caddesi, Huzurevi Caddesi, 4. Mutlu Sokak, 3. Altın Sokak, Ertuğrulgazi Caddesi, 3. Sokak, 7. Sokak, Kanuni Cadde, Kaplıkaya Cadde arasında kalan bölge ve civarında 26 Kasım 2024 tarihinde (YARIN) 09:00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."