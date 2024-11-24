24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri, Bursa'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Kız Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonunda gerçekleştirilen programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Protokolünün yanı sıra idareci, öğretmen ve öğrenci ile çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu; öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, sabırla dokunan, sevgiyle yoğrulan, bilgiyle şekillenen bir hayat biçimi olduğunu belirterek, "Bir öğretmen, yalnızca ders anlatmaz; aynı zamanda bir çocuğun hayal kurmasına, o hayale ulaşmasına ve hatta o hayalle başkalarının hayatlarını değiştirmesine vesile olur. Milletimizin kaderini tayin eden değerli öğretmenlerimiz, memleketin dört bir yanında bilginin can suyuyla taze ruhları işleyerek nesilleri filizlendirmektedir. Evlatlarımız, öğretmenlerimizin usta ellerinde şekillenirken tarihin seyrini değiştiren ecdadımızın izinde yürüyerek ilimle başladıkları bu yolculuğu modern bilimin zirvesine taşıyacaklardır. Bu sorumluluk, bizlere Türkiye Yüzyılını Türkiye’nin bin yılına taşıyacak nesilleri yetiştirme görevini yüklemektedir. Böyle büyük bir mesuliyetin ve eşsiz bir mesleğin parçası olmaktan büyük onur duyuyorum" diye konuştu.

Programın açılış konuşmaları sonrasında göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Program Bursa Kız Lisesinin hazırladığı "Son Ders" adlı öğretmenler günü Oratoryosu ile sona erdi. Programda Bursa Kız Lisesi tarafından öğretmenler gününe özel resim sergisi düzenlendi.