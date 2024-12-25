Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda şüpheli bir kişiyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde, şüpheli Metin U.'nun (33) 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan arandığı belirlendi.

Yapılan üst aramasında, şahsın üzerinde 2 paket halinde toplam 4,8 gram bonzai uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucular, beyaz peçeteye ve beyaz kağıda sarılmış şekilde ele geçirildi. Metin U. gözaltına alınarak adli işlemler için emniyete sevk edildi.