Yangın, Yıldırım ilçesindeki Ortabağlar Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 katlı bir binada çıktı. İddialara göre, yapımı süren binaya giren bir şüpheli çatıya çıktı ve burada bir süre ateş yaktı. Yanan alevler etraftaki eşyalara sıçrayarak hızla büyüdü ve çatıyı sardı. Yangını gören mahalleli derhal 112'yi aradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, olay yerinden kaçan şüpheli için polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA