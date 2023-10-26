Bursa'da yaşanan trajik olayda, 6 aylık bir bebek evinde ölü bulundu. Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Panayır Mahallesi'nde yer alan 4 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden R.Ç. ve D.Ç. çifti, bebekleri A.A.Ç.'nin tepki vermemesi üzerine endişe duyarak hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri derhal müdahale etti. Sağlık görevlileri, maalesef 6 aylık bebeklerin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla harekete geçti. 17 yaşındaki anne R.Ç. ile baba D.Ç., verdikleri ifadelerde çelişkili noktalar taşıdıkları için polis karakoluna götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bebek A.A.Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Bu trajik olayla ilgili olarak şu an geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.