Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 568 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Bu sorgulama sırasında uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, ve çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü liderliğinde gerçekleşen bu operasyona, Çevik Kuvvet, Narkotik, TEM ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Operasyonun odak noktası Nilüfer ilçesi Görükle bölgesiydi ve burada narkotik madde ticareti, hırsızlık, suçlu şahıslar, ve asayiş ihlalleri üzerine yapılan sabit yol kontrolü ve motosikletli polis timlerinin hareketli operasyonları gerçekleştirildi.

Ayrıca, bu operasyon sırasında 568 kişinin UYAP sorgulaması sonucunda 11 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunduğu tespit edildi. Aramalarda 1 ruhsatsız silah, 50 fişek, 3,75 gram sentetik kannobinoid madde ve 53,70 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 203 araç da denetlendi, ve 17 araç sürücüsüne toplamda 67,543 TL idari para cezası uygulanarak 4 araç trafikten men edildi.