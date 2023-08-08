Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi mevkiinde, makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının hem karadan hem de havadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın, Ömerli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda meydana geldi. Çevredeki yerleşim yerlerine de tehlike oluşturan yangına, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine hızla müdahale ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının yayılmasını engellemek için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 30 dönüme yayılan yangın, hem karadan hem de havadan müdahale edilen operasyonlarla kontrol altına alındı. Yangının etkisiz hale getirilmesi için ekiplerin soğutma çalışmaları sürdüğü belirtildi. Yerel yetkililer, yangının tamamen söndürülmesinin ardından olayla ilgili detaylı bir tahkikatın başlatıldığını ifade etti.