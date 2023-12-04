Olay, önceki gece 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 7. katında oturan 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş, hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 7. kattan aşağı düştü. Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş’ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Muzaffer Gümüş’e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan Muzaffer Gümüş, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Muzaffer Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muzaffer Gümüş’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Rize’ye götürüldü. 7. katta bulunan balkonun çökme anı aynı sokakta bulunan dükkanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.