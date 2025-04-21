

Yoluna bağımsız olarak devam etme kararı alan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın ardından, 4 İYİ Partili belediye meclis üyesi de ortak bir açıklama yaparak, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu. Belediye meclisinde 7 olan İYİ Parti meclis üyesi sayısı 3'e düşerken, mecliste grubu kalmadı.

Karacabey Belediyesi İYİ Parti meclis üyeleri Hilmi Kuru, Süleyman Yörür, İlyas Aksoy ve Ahmet Karakuş, istifa kararının Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın "marka şehir" vizyonuna destek olmak ve ilçenin menfaatlerini korumak amacıyla alındığını belirtti.

İYİ Parti'den istifa eden 4 meclis üyesi, 2024 yerel seçim sürecinde Başkan Karabatı'nın liderliğinde, yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve halkın değişim isteğine karşılık verdiklerini ifade etti. "Geliyor geliyor, Fatih Başkan geliyor" sloganının, halkın bu değişime ne kadar hazır olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladılar.

Açıklamada, seçim sürecinde ve sonrasında İYİ Parti il yönetimi ve genel merkezinden beklenen desteğin görülmediği belirtildi. Meclis üyeleri, Başkan Karabatı'nın Karacabey'in menfaatlerini gözeten kararlarının, ilçenin "marka şehir" olma yolculuğunda önemli bir adım olduğuna inandıklarını dile getirdi.

İstifa kararının tamamen Karacabey'in iyiliği, kalkınması ve daha çağdaş bir geleceğe taşınması adına alındığı vurgulandı. Meclis üyeleri, Karacabey halkına teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte de ilçenin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Kaynak: İHA