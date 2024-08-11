Gürsu:
- 13 Ağustos 2024, 10:30 - 17:30 saatleri arasında Zafer Mahallesi'nde,
- 15 Ağustos 2024, 09:00 - 12:00 saatleri arasında KurtuluşOSB ve
- 19 Ağustos 2024, 09:00 - 12:00 saatleri arasında İstiklal ve Kurtuluş mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
İnegöl:
- 12 Ağustos 2024, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Kurşunlu,
- 13 Ağustos 2024, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
Karacabey:
- 12 Ağustos 2024, 09:00 - 17:00 saatleri arasında İsmetpaşa,
- 13 Ağustos 2024, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Yolağzı, Keşlik, Sultaniye, Karasu, Gönü, Küçükkaraağaç, Canbalı, Yenisarıbey, Hotanlı ve Yolağzı mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
Kestel:
- 15 Ağustos 2024, 15:00 - 16:00 saatleri arasında VaniMehmet,
- 16 Ağustos 2024, 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 16:00 saatleri arasında Yeni,
- 17 Ağustos 2024, 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 16:00 saatleri arasında Yeni ve VaniMehmet mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
Mustafakemalpaşa:
- 12 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00 saatleri arasında Osmaniye,
- 13 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00 saatleri arasında Osmaniye, Ovaazatlı, Atariye, Cumhuriyet ve Yolağzı,
- 14 Ağustos 2024, 10:00 - 17:00 saatleri arasında Osmaniye mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
Nilüfer:
- 11 Ağustos 2024, 10:00 - 12:00 saatleri arasında Ürünlü,
- 11 Ağustos 2024, 09:30 - 13:00 saatleri arasında Demirci,
- 11 Ağustos 2024, 10:00 - 16:00 saatleri arasında Dumlıpınar,
- 12 Ağustos 2024, 13:00 - 16:00 ve 09:00 - 12:00 saatleri arasında İhsaniye mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
Osmangazi:
- 11 Ağustos 2024, 11:00 - 15:00 saatleri arasında İsmetiye,
- 12 Ağustos 2024, 10:00 - 12:00 saatleri arasında Mehmet Akif, Çeltikköy, Soğanlı, Çukurcaköy, Kükürtlü, Kükürtlü, Soğanlı,
- 13 Ağustos 2024, 09:00 - 11:00 ve 12:00 - 14:00 saatleri arasında Alacamescit, Elmasbahçeler, Demirtaşpaşa, Nalbantoğlu, Orhanbey, Tuzpazarı, Demirtaşpaşa, Tuzpazarı, Reyhan, Ebu İshak,
- 14 Ağustos 2024, 10:00 - 11:00 saatleri arasında Ebu İshak mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
Yenişehir:
- 12 Ağustos 2024, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Karasıl, Yolören, Çardak, Koyunhisar, Çeltikçi, Ayaz, Söylemiş ve Menteşe mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
Yıldırım:
- 11 Ağustos 2024, 10:00 - 14:00 saatleri arasında Çelebi Mehmet, Çınarönü,
- 12 Ağustos 2024, 16:00 - 17:00 ve 09:00 - 15:00 saatleri arasında Kurtoğlu, Kazım Karabekir, Millet,
- 14 Ağustos 2024, 10:00 - 11:00 saatleri arasında Meydancık, Selimzade, Yıldırım, Ebu İshak, Millet, Şükraniye, Sinandede, Yıldırım ve Davutdede mahallelerinde elektrik kesintisi olacak.
Kaynak: ÖZNUR DEDE