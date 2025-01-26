Açlığa, sefalet ücretlerine ve adaletsizliğe karşı yapılan yürüyüş, Fomara Meydanı’ndan başlayarak Kent Meydanı’na kadar binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte, hükümet politikalarına yönelik tepkiler sloganlarla dile getirildi. Demokrasi ve sosyal adalet vurgusunun ön planda olduğu etkinlikte, birçok önemli isim de yer aldı.

Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Nurhayat Kayışoğlu ve Kayıhan Pala’nın yanı sıra ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, sendika başkanları ve temsilcileri de katıldı.

