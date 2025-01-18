Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren ailesi ve çevresinden antika eşyalar toplamaya başladı. Üniversite eğitimi için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde koleksiyon yapmaya devam eden Nail, 30 yıl boyunca yaşadığı New York'tan Bursa'ya dönerek biriktirdiği eşyaları burada sergilemeye başladı.

Videokasetlerden antika koltuk takımlarına, enstrümanlardan klasik otomobillere kadar geniş bir koleksiyon oluşturan Nail, 4 katlı evini adeta bir müzeye dönüştürdü.



Koleksiyonlarını konseptlere göre sergileyerek fotoğraf stüdyosu oluşturdu

59 yıllık yaşamında çocukluğunda ve New York'taki hayatında biriktirdiği eşyaları konteynırla getiren Nail, 2 yıllık bir çalışmayla evine yerleştirdi.

Eşyalarını konsept olarak gruplandıran Nail, cadılar bayramından yılbaşına, çocukluğundaki nostaljik evden çiftlik evine, 90'lara ait oturma odasından sinema salonuna kadar 16 farklı konsept oluşturdu.

Daha önce kısa film ve katalog çekimi yapılan eve düğün öncesi dış çekim yapmak isteyen çiftler de ilgi gösteriyor. Ayrıca evde 1915 - 1965 yılları arasında üretilen 12 antika otomobil sergileniyor.



“Çocukken yaşadığım evi olduğu gibi buraya taşıdım”

Evindeki eşyaların tamamına yakınının ailesi ve yakınlarından yadigar olduğunu söyleyen Mehmet Nail, “İlk ve ortaokulu Türkiye'de, lise ve üniversiteyi Amerika Birleşik Devletleri'nde okudum. Orada 30 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptım, şimdi Bursa'da yaşıyorum. Çocukluktan itibaren hobi olarak biriktirdiğim eşyaları buradaki evime dizdim. Ortaya böyle bir koleksiyon çıktı. Daha sonra düğünler için gelin ve damatlar burada fotoğraf çekinmeye başladılar. Burada satın alınıp konulan pek bir şey yok. Hepsi aile yadigarı. Dedemden, anne ve babamdan kalan eşyalar bunlar. Bir kısmı komşularımın getirdikleri, bu şekilde biriktirdim. Çocukken yaşadığım evi olduğu gibi buraya taşıdım. Amerika'da video kulübümüz vardı. Oradaki eşyaları başka bir odaya taşıyarak oradaki hatıralarımı canlandırdım. Geçtiğimiz günlerde burada bir kısa film çekildi. Bazen katalog çekimleri yapılıyor. Gelin ve damatlar dış çekim için geliyor. Çok fazla halka açık değil, telefon gelirse randevulaşıyoruz” şeklinde konuştu.