Bugün Bursa'da hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık 28 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklık 20 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %60 civarında olacak ve rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek.

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İnegöl'de ise hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek, gece saatlerinde ise 18 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %55 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı ise hafif olacak ve güneydoğudan esecek.

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Kaynak: Öznur Dede