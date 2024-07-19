Holigans Crew taraftar Grubu İnegölspor tribünlerinde genç yaşta hayatını kaybedenler için mevlüt okuttu.



Büyük bir katılımın sağlandığı bu organizasyonun bu yıl 3. gerçekleşti.

Hooligans Crew grubu adına Feyzullah Çalışkan ve Kadirhan Kayın katılım gösteren herkese kendilerinin ve rahmetli dava arkadaşlarının yanlarında oldukları için teşekkür ettiler.

Tribün liderlerinden Bedirhan Alat; 3. Gerçekleştirdiğimiz geleneksel mevlüdümüze bu akşam da mutlu edici bir katılım gerçekleşti.

Yıllarca aynı tribünde, aynı otobüste, aynı kahvede ekmek paylaştığımız büyüklerimiz dostlarımız kardeşlerimizi bugün bir kez daha hatimlerle andık. Rahmetli arkadaşlarımızın ailelerinin katılımlarını görmek ise bizi çok daha mutlu etti. Bu gece bizleri sayarak katılım gösteren taraftar oluşumlarına, İnegölspor Yönetim Kurulu üyelerine, Zafer Partisi İlçe Teşkilatına ve mahalle fertlerimize teşekkür ederiz.