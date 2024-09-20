Bugün Bursa’da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif sis ve pus etkili olabilir, ancak gün ilerledikçe hava açılacak.

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Sıcaklık 18°C ile 26°C arasında değişecek. Rüzgarın güneydoğudan 10-15 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise hafif bir serinleme yaşanabilir.

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 İnegöl Hava Durumu

İnegöl’de bugün hava genellikle bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yer yer yoğunlaşabilecek bulutlar, gün içinde parçalanacak. Sıcaklık 17°C ile 25°C arasında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğudan 5-10 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Muhabir: Şerife öz