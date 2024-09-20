Bugün Bursa’da hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif sis ve pus etkili olabilir, ancak gün ilerledikçe hava açılacak.

Sıcaklık 18°C ile 26°C arasında değişecek. Rüzgarın güneydoğudan 10-15 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde ise hafif bir serinleme yaşanabilir.

İnegöl Hava Durumu

İnegöl’de bugün hava genellikle bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yer yer yoğunlaşabilecek bulutlar, gün içinde parçalanacak. Sıcaklık 17°C ile 25°C arasında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğudan 5-10 km/saat hızla esmesi bekleniyor.