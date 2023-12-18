Bursa'da bir çiftlikte meydana gelen yangın, çevresinde paniğe neden oldu. Yangın, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte ortaya çıktı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın, çevresindeki çalılık ve ağaçlık alanların yoğunluğu sebebiyle hızla büyüdü.

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekipler, titiz bir müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin başarılı çabaları sonucunda yangın söndürülerek, soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangında şans eseri kimsenin yaralanmaması olumlu bir gelişme olarak kaydedilirken, çiftlikte oluşan hasarın boyutu belirlenmeye çalışıldı.

MURAT AVCI