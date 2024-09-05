BURULAŞ, çok sayıda otobüs hattının güzergahında değişiklik yapılması için karar aldı. İşte güzergahı değişecek o hatlar...
6F1 HATTI YENİ GÜZERGAH :
DEMİRCİ - ÜÇEVLER - DENİZCİLERCAD.- DURGUN SK.- DUMLUPINAR CAD.- DALGIÇ
SK. - ÜÇEVLER CAD. - KÖŞK SK.- ATAKAN SK.- GÜLDİKEN SK. - EĞİTİMCİLER CD.-
AHMET TANER KIŞLALI CAD.- INKILAP CAD.- ORHANELİ YOLU -MIHRAPLI CAD.-
DIKKALDIRIM CAD.- ACEMLER
(Acemler İstasyonu son duraktır.)
6F2 HATTI YENİ GÜZERGAH :
TAHTALI - YAYLACIK -ÇALI - DEMİRCİ - DEMİRCİ CAD.- AHISKA CAD.- MELIKE PINAR
LİSESİ - GÜMÜŞDERE CAD.- GÜZEL SK.- ONURLU SK.- GÜMÜŞDERE CAD.- BİLGİNLER
CAD - GÜLTEKİN CAD.( CEPHANELİK) - EĞİTİMCİLER CAD.- BAĞLAR SK.-YILDIRIM
CAD.- ORHANELİ KAVŞAĞI - MİHRAPLI CAD.- DİKKALDIRIM CAD - ACEMLER
(Acemler İstasyonu son duraktır.)
6F3 HATTI UKOME KARARI SONUCU İPTAL EDİLMİŞTİR.
14L HATTI YENİ GÜZERGAH :
ÇAĞRIŞAN - Y.MUDANYA YOLU - GECİT - BESAŞ KAV.- KORUPARK - ORGANIZE
SAN.IST.- YENİ MUD.YOLU - ESENTEPE - ZİRAAT - HÜRRİYET - ACEMLER
(Acemler İstasyonu son duraktır.)
14L2 HATTI YENİ GÜZERGAH :
NİLÜFER KÖY İLKOKULU - CAMİ SK.- BARBAROS CAD.- ÖZERLER CAD.- KOLEJ CAD.(
MAVİ DÜNYA KOLEJİ ) - NİLÜFER KÖY KAVŞAGI - Y.MUDANYA YOLU - GECIT - BESAŞ
KAVŞAĞI.- KORUPARK - ORGANİZE SAN.IST.- YENİ MUD.YOLU - ESENTEPE - ZİRAAT -
HÜRRİYET - ACEMLER
(Acemler İstasyonu son duraktır.)
14N HATTI YENİ GÜZERGAH :
AKSUNGUR-NİLÜFER KÖY-GECİT-BESAŞ KAV.-KORUPARK-ORGANİZE SAN.IST.-YENI
MUD.YOLU-ESENTEPE-ZİRAAT-HÜRRİYET-ACEMLER
(Acemler İstasyonu son duraktır.)
14F HATTI YENİ GÜZERGAH :
BALAT CAMİ BAĞ SOKAK BARBAROS CD BURSA CEZAEVI-MINARELIÇAVUŞ
MERKEZ-METE SK.- SARI SK.-ATATÜRK END.MES.LIS.-TEAŞ LOJMANLARI-FATIH
SK.-TOP SAHASI CAD.-FETHİYE MERKEZ-ULU CAD. -ESENTEPE- ZİRAAT- HÜRRİYET-
ACEMLER
(Acemler İstasyonu son duraktır.)
B33H HATTI YENİ GÜZERGAH :
HASANAĞA -KAYAPA YOLU - TAHTALI - YAYLACIK - NİLÜFER CD. - KÜÇÜK SANAYI
İSTASYONU
(Küçük Sanayi İstasyonu son duraktır.)
B43 HATTI YENİ GÜZERGAH :
EMEK - 2. OKUL CD.- 521 SK.- HİSAR CD.- HALAY CD.- HANCI CD.- 1. ACAR SK.- HAYAT
CD.- HANCI CD.- KAVAKDERE CD.- SANAYİ CD.- ULU CD.- FETHİYE - TOP SAHASI CD.-
FATIH SK.- KELEBEK SK.- ÇORUH SK.- TURAN SK.- IŞIKTEPE SK.- IŞIKTEPE CD.- ATA
CD - YAPRAK SK.- NENE HATUN CD.- EĞİTİM SK.- CİHAN SK.- UMUT SK.- BELDE SK.-
ATA CD.- DURMAZLAR KAVŞAĞI - ATA CD.- İZMİR BULV.- K.SANAYİ IST. İZMİR BULV.-
NİLÜFER CAD.- ERTUĞRUL CAD.- BEŞEVLER CD.- KONAK CD - BEŞEVLER CD. -
YILDIRIM CD.- MİHRAPLI CD - DİKKALDIRIM CD - ACEMLER
(Acemler İstasyonu son duraktır.)