Toplamda 1000 dekarlık alanda ekilmek üzere verilen tohumlar, çiftçilere destek sağlamak amacıyla planlandı. Proje, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL), Büyükorhan Belediyesi ve Orhaneli Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Ayrıca Büyükorhan Belediyesi’ne bir adet çilek malç makinesi, Orhaneli Belediyesi’ne ise bir adet balya makinesi hediye edildi.

Büyükorhan ve Orhaneli’de düzenlenen törenlere Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, ilçe ziraat odaları ile tarım ve orman müdürlüklerinin temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, kırsal kalkınmaya önem verdiklerini ve üreticilere destek sağlamak için projeler geliştirdiklerini belirtti. Genç nüfusun köylerde kalması için gerekli ortamların oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, bölgede tarım ve hayvancılıkla birlikte yaban mersini, ahududu, gojiberry ve çilek gibi aromatik bitkilerin yetiştirildiğini söyledi ve çiftçilere destek veren herkese teşekkür etti. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ise bölgenin tarım ve hayvancılık açısından önemli bir konumda olduğunu belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.