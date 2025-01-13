Yeni ev almak isteyenler, yüksek fiyatlar nedeniyle zor durumda kalırken, uzmanlar, daha önce konut planlaması yapılan bölgelerde binlik imar uygulamalarının ertelenmemesini talep ediyor. Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, artan fiyatlar nedeniyle yatırımcıların artık 1+1 ve 2+1 gibi küçük daireleri tercih ettiğini belirtti.

Daire fiyatlarının milyonlar seviyelerine ulaşmasıyla, vatandaşlar daha büyük daireler yerine küçük olanları tercih etmeye başladı. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “1+1 ve 2+1 dairelerin daha fazla satıldığını gözlemliyoruz. İnşaat maliyetlerinin yükselmesiyle, ortalama daire fiyatlarının 2,5-3 milyon liraya kadar çıktığını görüyoruz. Bu durum, yatırımcıları ve ev alacakları daha küçük, minimal dairelere yönlendirdi. Bursa'da özellikle Nilüfer bölgesinde, 2+1 daireler 5 milyon TL civarına, 3+1 daireler ise 8,5-10 milyon TL arasında değişiyor. Ayrıca, bir odanın maliyetinin en az 2,5 milyon TL arttığını gözlemliyoruz. Son yıllarda boşanma oranlarının yükselmesi ve tek yaşayan bireylerin artması, 1+1 ve 2+1 dairelerin satışını artıran bir diğer faktör oldu” şeklinde konuştu.

“Arazilerin imara açılmaması, daire fiyatlarını yükseltiyor”

Bursa'nın son 10 yılını değerlendiren Aydemir, “Zamanında belli bölgeler imar açıldı. Çok küçük metrekarelerde imara açılan bölgeler oldu. 20 yıldır gecikmiş 1/5000'lik planda olan konut bölgeleri var. Bunların açılmaması sektörü sıkıntılı sürece itti. Çünkü halihazırda arsaların 2016 yılından bugüne kadarki artış hızlarını gördük. Bunların da inşaat maliyetlerine etkilerini de gördük. Son 4 yıl içerisinde herkes inşaat maliyetlerinin arttığını söylüyor. Bunun en büyük etkenlerden birisi arsa maliyetleridir. İmarlı bölgelerin mutlaka önümüzdeki yıllarda artması ve yeni imarların açılması gerekiyor. Eğer açılmadığı takdirde daire fiyatlarının yukarı doğru çıkacaktır. Sosyal konutlara ve belli bir seviyenin altındaki rakamlardaki konutlara erişimin de zorlaşacağını öngörmekteyiz” diye konuştu.

“TEKNOSAB'a yakın bölgelerin imara açılması şart”

Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden biri olan TEKNOSAB'ın faaliyete geçtiğini belirten Aydemir, “Burada şu anda 4 bine yakın çalışan var. 2027 yılına kadar buradaki çalışan sayısının 40 bine dayanacağı söyleniyor. Şimdi bu bölgeyi yakın bölgenin imara açılması gerekiyor. Çünkü, ulaşımla ilgili Hasanağa ve Göçmen Konutları bölgesi ve Bursa girişinde şimdiden trafik yoğunluğu oluştuğunu görmekteyiz. Bursa'da önümüzdeki yıllarda da 5 yıllık sürece baktığımızda yeni imarlı bölgelerin açılması, ulaşım akslarını biraz daha hafifletecektir. Çünkü çalışan kesimleri Yıldırım'dan, Osmangazi'den, Nilüfer bölgesine taşıyoruz. Burada sosyal konuta erişimin zorlaşması ve yeni imarlı bölgelerin açılmaması vatandaşları ulaşım konusunda da büyük bir sıkıntıya sokacaktır” dedi.