Bursa’da dinamit yüklü kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyon, Naci A. idaresinde 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle dinamit yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir güzergahı araç trafiğine kapandı. Polis ekipleri araçları alternatif güzergaha yönlendirdi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.