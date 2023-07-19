Bursa'nın İnegöl ilçesi'ne bağlı kırsal Kayapınar Mahallesinde meydana gelen kazada devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay 11.30 sıralarında kırsal Kayapınar mahallesindeki armut tarlasında meydana geldi. İbrahim Ulu(66), 16 Y 5179 plakalı traktörüyle tarlasını sürerken yamaçta kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen trakörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Tarladaki yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücüyü traktörün altından çıkarırken, hayatını kaybettiği belirlendi.

Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Seher Yaşa