Bursa'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Bylock kullanımı tespit edilen 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 13 Eylül Çarşamba günü operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeleri olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, şu anda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde adli işlemlere tabi tutuluyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın son derece titizlikle yürütüldüğü ve soruşturmanın ilerleyen aşamaları ve sonuçları hakkında kamuoyuna bilgi verileceği vurgulanmıştır.