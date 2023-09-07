Bursa'da dün gece, bir barda yaşanan gürültü nedeniyle çıkan kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı. Olayın ardından, barda eğlenmeye gelen gençlerin cinayet öncesinde çektikleri fotoğraflar ortaya çıktı.

Olay, Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir barda gece saat 01.30 sularında meydana geldi. İddialara göre, gece kulübünde gürültü yapmaları sebebiyle güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkartılmak istenen arkadaş grubu, bu duruma tepki gösterdi. Tartışma hızla büyüdü ve güvenlik görevlisi tarafından kapının önüne çıkartıldılar.

Gece kulübünün güvenlik görevlisi olan Güçlü Ş.E, yanında bulunan bir silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Bu esnada Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş.E'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavga sırasında Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş.E. yaralandılar. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Ancak maalesef Gökhan Kılıç, hastanede yaşamını yitirdi, Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., polis ekiplerince yaklaşık 500 metre ileride yakalandı.

Arkadaş grubunun, olaydan önce çektirdikleri fotoğraflar ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.