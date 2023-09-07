Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın altı ilçesindeki halkı uyararak sarı alarm seviyesinde bir hava durumu uyarısı yayınladı. Bugün saat 13.00 itibariyle İnegöl, Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Orhaneli, Keles ve Harmancık ilçelerinde şiddetli sağanak yağışlar ve kısa süreli fırtınaların beklendiğini bildirdi.

Meteoloji yetkilileri, 8 saatlik bir süre içinde bu bölgelerde yerel olarak yoğun gök gürültülü sağanak yağışların olabileceğini belirtti. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani güçlü rüzgarlar ve kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.